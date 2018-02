3 'meninas do arrastão' voltam a ser detidas Três meninas que praticam arrastões na Vila Mariana, zona sul, voltaram a ser detidas ontem na região, oito dias após serem flagradas tentando furtar uma motorista. Na ocasião, elas foram internadas em um abrigo da Prefeitura, mas fugiram do local. As adolescentes, duas de 13 e uma de 14 anos, seriam entregues aos pais ainda ontem à noite. Elas terão de cumprir medidas socioeducativas.