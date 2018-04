3 estações só abrirão após as 12h no domingo No domingo, três estações da Linha 2-Verde do Metrô estarão fechadas até o meio-dia: Vila Prudente, Tamanduateí e Sacomã. O motivo são os testes do CBTC - novo sistema usado pela companhia, que permite que as composições circulem mais próximas umas das outras, diminuindo o tempo entre os trens. Ônibus da São Paulo Transporte (SPTrans) farão o percurso entre as estações gratuitamente.