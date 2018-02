3 DE ABRIL DE 1911 Telegrammas de Madrid, publicados pela imprensa dahi, noticiando as resoluções tomadas pelo conselho de emigração da Hespanha, relativamente á colonisação no Brasil, provocaram geral descontentamento no seio da laboriosa e bemquista colonia hespanhola no Estado. Affirma que jamais verificou ou teve noticias que seus patricios soffressem tratos deshumanos.