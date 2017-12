Ex-vereador e 2 suspeitos são mortos em tiroteio após explosão de caixas no interior

SÃO PAULO E SOROCABA - A Polícia Civil confirmou que uma das três pessoas mortas após o ataque com explosivos a uma agência bancária, na madrugada desta terça-feira, 23, em São Roque, no interior de São Paulo, é um morador da cidade e não tinha ligação com os criminosos. De manhã, a própria polícia havia divulgado a morte de três suspeitos durante a perseguição aos assaltantes. Ao corrigir a informação, a corporação informou que a vítima, Carlos Eduardo Lofredo, de 51 anos, é ex-vereador e pessoa conhecida no município. Ele trabalhava com transportes de mercadorias e concorreu à Câmara nas eleições municipais do ano passado pelo PDT com o nome Carlão Lofredo, mas não se elegeu.

A polícia informou que as circunstâncias da morte do morador de São Roque ainda estão sendo esclarecidas. De acordo com testemunhas, ele teria sido atingido quando passava com sua van por rua próxima da prefeitura, onde acontecia um tiroteio entre policiais e suspeitos.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), e a perícia pode indicar se ele foi atingido pelos policiais ou por suspeitos.

O ataque aconteceu por volta das 3 horas, quando cerca de dez homens renderam os vigias e invadiram o prédio da prefeitura. O bando usou explosivos para explodir dois caixas automáticos da agência do Santander que funciona no prédio. As instalações ficaram destruídas.

Durante a fuga, os criminosos foram cercados por policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) de São Paulo, que monitoravam o bando, e da Polícia Civil de Sorocaba e São Roque. Houve intenso tiroteio e, além do morador, dois suspeitos foram baleados e morreram.

No final da manhã, outros dois suspeitos foram detidos e levados para a delegacia da Polícia Civil em São Roque, onde eram ouvidos.

