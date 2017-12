3º ato contra Copa do Mundo está marcado para as 18h em São Paulo

A 3ª manifestação em São Paulo contra a Copa do Mundo está marcada para esta quinta-feira, 13, às 18h, no Largo da Batata, zona oeste. A página no Facebook que convoca para o ato tinha mais de 13 mil participantes confirmados até a noite de quarta-feira.

Desta vez, o tema do protesto é o transporte público: "Se não tiver transporte não vai ter Copa" afirma a página do evento. Os outros atos tinham como mote saúde e educação.

"O Brasil receberá a Copa do mundo de 2014, porém a população que não foi consultada é quem vai pagar o preço. Tudo não passa de um grande espetáculo com o dinheiro do contribuinte", dizem os organizadores na rede social.

O primeiro ato aconteceu em 25 de janeiro, quando 135 pessoas foram detidas e um manifestante foi baleado por PMs. O segundo, no dia 22 de fevereiro, registrou 260 detidos, entre eles cinco jornalistas.