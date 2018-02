3,6 milhões vivem em cidades sem homicídios Cerca de 3,6 milhões dos paulistas (8,8% da população do Estado) vivem em municípios onde não houve registro de homicídios no primeiro semestre. Um exemplo é a região de São José do Rio Preto, na área do Deinter-5, que conta com 139 municípios. Desses, 99 não tiveram homicídios e 52 não registraram roubos.