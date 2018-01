3,6 mil presos relatam violência em audiências de custódia

SÃO PAULO - Os casos de violência variam: tapas e socos no rosto, pisão nas costas, chutes pelo corpo. Em outros relatos, agressões de agentes de segurança vêm em golpes de cassetete, enforcamento e até choques elétricos. Em dois anos e meio, as audiências de custódia feitas na cidade de São Paulo contabilizam 3.638 presos que declararam ter sofrido maus tratos ou tortura no ato da prisão, de acordo com dados do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).

Os registros foram feitos entre fevereiro de 2015 e o dia 8 de agosto pelo Departamento de Inquérito Policiais (Dipo 5), que responde pela capital paulista. Por 2.770 vezes, ou 76,1% dos relatos, o preso acusou, na audiência, que foi agredido por um policial militar no momento da prisão. Em outras 779 (21,4%), o algoz seria um policial civil. Já a Guarda Civil Metropolitana (GCM) foi citada em 66 declarações (1,8%). Os demais 23 casos (0,7%) envolveriam outros agentes de segurança, que atuam em espaços privados ou públicos.

Pelas regras da audiência de custódia, a pessoa detida em flagrante tem de ser obrigatoriamente apresentada ao juiz em até 24 horas. Com objetivo de combater o encarceramento em massa, o programa também serve de mecanismo de controle da violência policial, uma vez que dificulta que marcas de agressão sejam escondidas e permite que o preso denuncie.

Só no primeiro semestre deste ano, o Dipo 5 recebeu 843 relatos de maus tratos ou tortura. O índice representa 7,2% das audiências realizadas no Fórum da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, nesse período. Ou seja, a cada 14 detidos, um disse ao juiz ter sofrido violência. Em todo 2015, foram 1.187 denúncias, ou 8,4% do total. Em 2016, 1.409 (6,3%).

Investigação. Nem todos os relatos viram, de fato, uma investigação profunda. Após a denúncia, o TJ-SP verifica a acusação do preso, confrontando-a com informações como o exame do Instituto Médico Legal (IML). Se confirmar o indício, a Justiça pede que a respectiva corregedoria instaure inquérito.

O método serviria para evitar abrir investigações em casos de uso legítimo da força ou até de automutilação praticada pelos presos. Esse procedimento, porém, é alvo de críticas. “O relato chega no Dipo e demora três meses até que o juiz e o promotor se sentem e analisem. Isso esvazia muito a possibilidade de investigação”, diz o advogado Henrique Apolinário, da ONG Conectas, que desenvolveu o estudo Tortura Blindada, publicado neste ano.

Ao todo, Apolinário analisou 393 casos de presos que relataram maus tratos ou tortura ou que apresentavam sinais de violência, como ferimentos aparentes, dificuldade de locomoção ou manchas de sangue. “Pediram arma de fogo pra me liberar, eu falei que não tinha (...) Levei um choque na costela, dois nas partes íntimas e um no pescoço”, diz um dos relatos colhidos pelo Conectas. “Todo tipo de agressão, deram murro, cacetada, enforcaram”, diz outro depoimento.

Os presos passam por exame de corpo de delito no fórum, mas o detalhamento das lesões no laudo depende até da conduta pessoal do perito, segundo o estudo. Em 16%, o laudo é bem mais sucinto do que o relato na custódia. Já em 11%, o médico traz elementos novos.

Entre os exemplos, um preso tentou escapar do flagrante e chegou à audiência com o pé enfaixado. “Eu fugi e entrei no rio, começaram a me dar tiro, me entreguei. Eles me deitaram no chão e passaram a viatura no meu pé”, afirma. No laudo do IML, segundo o estudo, o episódio virou “acidente automobilístico”. “Me jogaram no chão”, diz outro relato. Para o IML, tratou-se de “queda da própria altura”.

Os pesquisadores também presenciaram três "audiências-fantasmas", quando a cadeira em que deveria sentar o preso permanece vazia. O motivo: a pessoa detida estava no hospital por causa dos ferimentos sofridos durante o flagrante.

Tanto o magistrado quanto o Ministério Público (MP-SP) podem pedir abertura imediata de inquérito - mas isso só aconteceu em um dos 393 casos. Em 26%, o relato nem sequer foi parar no Dipo 5.

A pesquisa indica que a violência policial é naturalizada até entre os presos. “Eu fui agredida sim, mas por policial homem, acredita? Se fosse policial mulher, tudo bem, eu nem falava nada, elas sempre batem e podem bater. Mas policial homem batendo em mim não pode, né?”, diz um dos relatos.

Impunidade. Para Apolinário, as queixas deveriam ser encaminhadas diretamente para a Polícia Civil, que é responsável por investigar crimes no Estado. “No caso da PM, por exemplo, a Corregedoria envia a gravação do depoimento para o batalhão onde os policiais acusados trabalham”, afirma. “Além de aumentar a vulnerabilidade do preso, são os próprios agentes que vão investigar eles mesmos. Isso é seriíssimo, não há chance de punição nesses moldes.”

A prática de tortura teria objetivo de “obter confissão” do preso em 53% das ocorrências, segundo a Conectas. “Castigar” seria o motivo de 36% dos casos. Em 8%, seria para "imputar crime". Em 3%, para "discriminar". Já “evitar fuga” corresponderia a apenas 1% dos maus tratos.

O estudo também aponta que, em 72% das vezes que o preso relatou agressão, o flagrante foi convertido em prisão provisória. “Há uma crença de que as denúncias são feitas para que ele consiga liberdade, mas os dados desconstroem essa lenda”, afirma Apolinário.

Exceção. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirma que “o trabalho das polícias é norteado pela correção e desvios de conduta são exceção” e que apura "todas as denúncias de irregularidades ou abusos policiais”. “Se confirmadas, os agentes são punidos rigorosamente”, diz a pasta que, entretanto, não informou quantos agentes já sofreram punição.

Segundo a SSP, a Corregedoria da PM recebeu 1.757 expedientes da Justiça noticiando qualquer tipo de queixa contra policiais durante a prisão, em todo o Estado, até o dia 4. “Tal número representa apenas 0,43% do total (401.507) de prisões realizadas nesse período”, afirma. “Todos os casos foram devidamente apurados, sendo que 1.087 dessas apurações, 61,8% das queixas, foram encerradas e concluídas como improcedentes.” Números respectivos da Polícia Civil não foram informados.

A Secretaria Municipal de Segurança Urbana, responsável pela GCM, diz que o trabalho da corregedoria é “pautado na justiça e no respeito aos princípios constitucionais” e que apura os casos. “Não se permite que permaneçam na Guarda Civil Metropolitana aqueles que cometam ações graves que possam comprometer a credibilidade da Instituição”, afirma, em nota.

Já o Ministério Público de São Paulo diz que instaura procedimento para investigar a conduta de policiais quando há relatos de tortura ou maus tratos. “Só em 2017, entre aberturas de inquérito no MP-SP e pedidos de investigação às corregedorias das polícias, foram instaurados 1.425 procedimentos.”