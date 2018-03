29 de março de 2011 As sessões de hontem no Radium regorgitaram. Era uma concorrencia finissima, em que se viam muitas das principaes familias paulistanas. Assim succede todos os sabbados, dia em que a excellente concorrencia no Radium, além de ser mais numerosa, é sempre distincta e elegantissima. Foram muito apreciadas as fitas "O Delatora", cuja dramaticidade emocionou a todos.