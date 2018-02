28 titulares são oficiais da reserva da PM Com a troca dos subprefeitos, quase todas as 31 subprefeituras de São Paulo ficarão nas mãos de oficiais da reserva da Polícia Militar. Apenas as Subprefeituras da Lapa, do Campo Limpo e do M"Boi Mirim continuarão com civis. Elas são administradas, respectivamente, pelo economista Carlos Fernandes, pelo engenheiro Alexandre Conti e pelo administrador e empresário Beto Mendes.