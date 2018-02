271 marronzinhos monitoram 127 escolas da capital

A ação tem por objetivo orientar, fiscalizar e dar mais fluidez ao trânsito no início de cada semestre letivo. A escolha das escolas leva em consideração localização, quantidade de alunos e potencial impacto no trânsito geral da cidade.

Do total de escolas da capital monitoradas por provocarem impacto no trânsito, 18 estão em pontos estratégicos e causam muitas viagens nos horários de entrada e saída das aulas.

A empresa afirmou também que mantém diálogo constante com as instituições de ensino para tentar diminuir o impacto do trânsito nas portas das escolas, buscando soluções em conjunto. Além dos operadores, a CET treina funcionários das escolas para atuarem em conjunto com os agentes.

Ainda segundo a CET, ações operacionais têm sido implementadas para melhorar o tráfego em outros horários, não apenas durante a entrada e saída dos alunos. Oito gerências da empresa são responsáveis pelo trabalho nas escolas. Cada gestor faz estudo específico dos casos onde há maior aglomeração de carros. / T.D. e L.A.