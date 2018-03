26 fogem da delegacia de São José do Rio Preto (SP)

Pedro da Rocha, do O Estado de S. Paulo,

SÃO PAULO - Depois de serrarem a barra de ferro da cadeia, 23 presos e três adolescente apreendidos fugiram, na tarde deste domingo, 23, da carceragem da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), no Vale do Sol, em São José do Rio Preto, a 453 quilômetros da capital. Entre os fugitivos estava uma mulher.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), depois de danificarem a grade com uma serra de fabricação caseira, os presos renderam os carcereiros de plantão e fugiram pelos fundos da delegacia. Eles ainda roubaram um celular de uma das vítimas. A perícia feita no local encontrou três cadeados quebrados. O caso foi registrado na própria DIG como fuga e roubo.