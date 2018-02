26 de junho de 1911 (Foot-ball) No Rio, no segundo ground do Botafogo Foot-ball Club, realisou-se hontem o encontro desta sociedade sportiva com o America Foot-ball Club. Devido a irregularidades verificadas durante o jogo, formou-se um grande conflicto, havendo troca de bengaladas e soccos. Algumas pessoas ficaram feridas. Houve empate do jogo, cada equipo tendo feito um goal.