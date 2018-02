250 kg de explosivo são furtados de mineradora no interior de SP

SOROCABA - Pelo menos 250 quilos de explosivos foram furtados nesta segunda-feira da empresa Votorantim Cimentos, em Salto de Pirapora (SP). Os ladrões agiram de madrugada, arrombando a porta do depósito onde o material, usado para explodir e deslocar rochas minerais, estava armazenado.

Os bandidos conseguiram burlar a vigilância e não precisaram render funcionários. Durante a fuga, os autores do furto abandonaram 25 quilos do material em um matagal localizado próximo à empresa.

Explosivos desse tipo são usados por bandidos para arrombar caixas eletrônicos. Até o início da noite desta segunda, os ladrões não tinham sido localizados e o restante do material não havia sido recuperado. A empresa informou em nota que está colaborando com as autoridades. Informou ainda que já providenciou reforço nos procedimentos de segurança e que mantém em estoque a quantidade mínima necessária de explosivo para uso exclusivo na mineração.