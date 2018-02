25 de Março também aposta em presidente do STF Ponto tradicional de vendas de acessórios e fantasias de carnaval, a Ladeira Porto Geral, na região da Rua 25 de Março, centro de São Paulo, exibe nas vitrines máscaras com o rosto dos personagens do mensalão - do ex-deputado federal Roberto Jefferson ao ex-ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República Luiz Gushiken. Mas a grande aposta é, como vem ocorrendo no Rio e em outras cidades, a máscara do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, vendida a R$ 10. As demais custam R$ 7.