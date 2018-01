25 de abril de 1910 (Pariz) O sr. Theodor Roosevelt, ex-presidente dos Estados Unidos, enquanto realisava na Sorbone a conferencia sobre "Os deveres do cidadão na República", foi vaiado por um egypcio. Ele disse que protestava, em nome do seu paiz, contra o sr. Roosevelt que, quando esteve no Cairo, declarou que o Egypto, devido a natureza do seu povo, nunca poderia ter uma constituição propria.