24 de outubro de 1910 (Pariz) Os jornaes desta capital publicam telegrammas de Hangkok annunciando que falleceu naquella cidade o rei do Siam, Chulalognkorn, nascido na mesma capital a 20 de setembro de 1853. Foi proclamado rei, em substituição do Chulalognkorn, seu filho Maha Vajiravudh, nascido a 1 de janeiro de 1881; proclamado príncipe herdeiro do throno a 17 de janeiro de 1895.