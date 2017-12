24 de julho de 1910 (Allemanha) O marechal Hermes da Fonseca declarou a um representante do "Berliner Tagelatts" que o Brasil deseja a immigração alleman. Disse que o Brasil paulatinamente acabará com a moeda fiduciária, passando á circulação metallica. Em prol das classses menos favorecidas, disse s.exa, planeja-se introduzir no Brasil reformas sociaes, tendo por modelo a Allemanha.