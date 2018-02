24 de abril de 1911 (Nova York) Telegrapham de Indianopolis, capital do Estado de Indianna, que foi preso alli hontem pela manhan o anarchista Maemasa, secretario da união dos operarios das construcções de ferro. Ele foi implicado no attentado á dynamite contra um jornal de Los Angeles, na California no anno passado. O attentado deu-se em 1 de outubro de 1910.