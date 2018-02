24 corpos foram desovados em Ferraz desde 2010

Ontem, a promotora de Ferraz de Vasconcelos, Mariana Apparicio de Freitas Guimarães, ratificou a denúncia contra os policiais militares (com data inicial de 21 de março) e reiterou ao juiz o pedido de prisão preventiva de Ailton Vital da Silva e de Felipe Daniel da Silva.

Segundo consta no processo, a promotora alega que "os policiais praticaram gravíssimo delito de homicídio consumado, agindo de forma qualificada e covarde, em verdadeiro ato de execução". Ela ainda justifica no processo que os dois policiais podem ser um grande perigo à sociedade e, se soltos, seguramente vão influir "no ânimo e na paz das testemunhas e das demais pessoas com conhecimento dos fatos" - ocorridos dentro de um condomínio na zona leste e também no Cemitério das Palmeiras, em Ferraz de Vasconcelos.