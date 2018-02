23 multados e 2 levados a DP na 1ª noite de blitz Dois motoristas foram detidos na madrugada de ontem na zona sul da capital paulista, após policiais militares constatarem que eles dirigiam embriagados. A primeira noite de blitze com as novas regras da lei seca - que dobra o valor da multa para quem for flagrado dirigindo alcoolizado - ainda teve a aplicação de 23 autuações (no valor de R$ 1.915,40).