23 de Maio tem uma multa a cada 2 min

SÃO PAULO - A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) multou 708 motoristas apenas na segunda-feira, 26, primeiro dia de fiscalização da faixa exclusiva de ônibus no Corredor Norte-Sul, incluindo as Avenidas 23 de Maio, Moreira Guimarães, Rubem Berta e Washington Luís.

A maior parte das infrações foi anotada nesse trecho: foram 648 (1 a cada 2 minutos), segundo nota da CET. O primeiro trecho do corredor, entre a Rua Paineira do Campo e o Túnel Papa João Paulo II (sob o Vale do Anhangabaú), registrou apenas 60 infrações, ainda de acordo com a nota oficial.