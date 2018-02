23 de julho de 1911 (Santa Catharina) O serviço de veterinária do ministerio da agricultura communicou que o laboratorio, installado em Santa Catharina para a preparação da vaccina anti-rabica, está funccionando com grande actividade e completo exito, tendo feito já o tratamento de individuos mordidos por cães hydrophobos. Os argentinos e uruguayos elogiam a boa organisação do laboratório.