22 são presos por roubo de carga em 3 Estados A Polícia Civil prendeu 22 pessoas durante operação contra uma quadrilha especializada em roubo de cargas em três Estados. A Operação Sem Fronteira prendeu 17 suspeitos no Rio, quatro no Espírito Santo e um em Minas Gerais. A ação contou com o apoio de agentes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organização (Gaeco) do Ministério Público. Três armas foram apreendidas.