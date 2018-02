22 estudantes ficam feridos após tempestade Vinte e duas pessoas, a maioria estudantes, ficaram feridas na noite de anteontem, após forte chuva e ventos de 80 km/h derrubarem tendas na festa universitária Carnafacul em São Carlos, no interior. Com escoriações, elas foram socorridas e liberadas. "Algumas se feriram no corre-corre", disse um bombeiro. O vento abalou a cobertura dos dois camarotes e o show da banda Jammil e Uma Noites foi cancelado.