22 bairros de SP ficarão sem água por limpeza de reservatório

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Moradores de 22 bairros localizados na região de São Miguel Paulista, no extremo leste da capital, e no bairro dos Pimentas, em Guarulhos, terão o fornecimento d'água interrompido nesta terça-feira, 20, a partir das 18 horas para que técnicos da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) possam limpar o reservatório de São Miguel. Os trabalhos serão encerrados às 4 horas de quarta-feira, 21.

Os bairros que sofrerão o corte são: Chácara Figueira Grande, Chácara Três Meninas, Cidade Nitro Química, Cidade Nova São Miguel, Jardim Helena, Jardim Maia, Jardim Miragaia, Jardim Noêmia, Jardim Santo Elias, Jardim São Martinho, Jardim São Vicente, Parque Paulistano, Vila Americana, Vila Curuçá, Vila Doutor Eiras, Vila Helena, Vila Mara, Vila Nitro Operária, Vila Piracicaba, Vila Rosária, Vila Barbosa, Vila Clara; e bairro dos Pimentas (Guarulhos).

O número de pessoas afetadas não foi divulgado pela Sabesp. O retorno do abastecimento será gradual após o término dos trabalhos, com normalização total prevista para as 12 horas de quarta-feira. Os casos de emergência serão atendidos pela Central de Atendimento 195, que funciona durante 24 horas. A ligação é gratuita.