21 presos por urinarem em bloco de rua no Rio Durante o desfile pré-carnavalesco do bloco das Carmelitas, na Praça Tiradentes, no centro do Rio, 21 pessoas, entre elas uma mulher, foram detidas anteontem por urinarem na rua durante o desfile. Todos foram encaminhados para a 5.ª Delegacia de Polícia (Mem de Sá). A operação de combate à desordem, realizada por agentes da Secretaria Especial da Ordem Pública (Seop), é feita com apoio de guardas municipais, Subsecretaria de Operações (Subop) e Grupo de Ações Especiais (GAE).