21 pessoas são condenadas por tráfico em micaretas no interior de SP

SÃO PAULO - A 4ª Vara Criminal de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, condenou 21 pessoas por associação ao tráfico de lança-perfume e de ecstasy em micareta realizada na cidade. A informação foi divulgada na quinta-feira pelo Ministério Público de São Paulo.

As investigações que levaram à condenação do grupo foram realizadas em 2003 pela Polícia Civil com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO). A sentença condenou todos os réus a penas que variam entre 3 e 4 anos de reclusão.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A atuação da quadrilha foi descoberta após investigação que desmantelou o bando liderado por Israel Domingues de Oliveira, e pelo filho dele, Israel Dias de Oliveira, ambos condenados pelos crimes de tráfico e associação ao narcotráfico.

Descobriu-se ainda que o grupo criminoso atuava em países da Europa e no Peru. As investigações revelaram que a quadrilha aliciava pessoas para o transporte da droga, providenciando passaportes e pagando pelas viagens.

Alguns dos condenados engoliam cápsulas com os entorpecentes para poder transportar cocaína e ecstasy. A quadrilha também escondia as drogas em pranchas de surfe. Jovens de alto poder aquisitivo integravam o grupo criminoso.