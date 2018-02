21 pessoas são atropeladas em festa em Minas

No local acontecia a Festa de Nossa Senhora do Rosário. Segundo a Polícia Militar, as vítimas dançavam na rua quando o motorista perdeu controle do veículo. A Santa Casa de Misericórdia Nossa Senhora do Carmo recebeu as 21 vítimas e dez já foram liberadas. As outras seriam transferidas para hospitais em Belo Horizonte, duas em estado gravíssimo. Uma delas é um idoso que está em coma.

Região metropolitana. Em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte, duas pessoas morreram após a van em que estavam bater em uma árvore na rodovia MG-424.

O motorista era um rapaz de 17 anos, que teve ferimentos leves. Ele levava outros adolescentes que voltavam de uma festa.