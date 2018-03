209 mil vão deixar SP pelas rodoviárias Cerca de 209 mil pessoas deixarão a capital no feriado pelos Terminais Rodoviários do Tietê, da Barra Funda e do Jabaquara. Segundo a Socicam, empresa que administra as rodoviárias, o maior movimento era previsto para ontem e deve se estender até hoje ao meio-dia. Os destinos mais procurados são Rio, Florianópolis, Curitiba, Belo Horizonte, o litoral norte e interior de São Paulo. No caso das duas primeiras cidades, não havia mais passagens para ontem. Para hoje, ainda há bilhetes, diz a Socicam.