20 pedestres são atropelados no 1º dia de fiscalização em São Paulo

SÃO PAULO - O Corpo de Bombeiros atendeu 20 ocorrências de atropelamento na cidade de São Paulo até o início da noite desta segunda-feira, 8. Hoje, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) começou a intensificar a fiscalização aos motoristas e motociclistas que deixarem de dar preferência aos pedestres durante a travessia.

A ação foca três enquadramentos do Código de Trânsito Brasileiro: deixar de dar preferência aos pedestres sobre a faixa de segurança, não dar preferência quando as pessoas a pé não terminaram de atravessar uma rua (mesmo que o semáforo para carros já esteja aberto) e não dar a preferência aos pedestres quando o motorista vira em uma rua transversal.

Os dois primeiros casos são infrações gravíssimas com multa de R$ 191,53 e perda de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. A última é infração grave, com multa de R$ 127,69 e rende 5 pontos na CNH.

Inicialmente, a ação está concentrada no espaço compreendido pelas regiões Central e da Avenida Paulista, as primeiras a receber os orientadores de travessia do Programa de Proteção ao Pedestre, lançado em 11 de maio.

São 154 agentes de trânsito da CET fiscalizando a região, divididos em três turnos ao longo do dia. Alguns deles, além de autuar os condutores que desrespeitarem a faixa de travessia, estão também em outras atividades, como fiscalização de zona azul.

Texto atualizado às 19h20.