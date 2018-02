20 mil recebem avisos sobre blitze pelo Twitter

"A única diferença sentida é que as blitze estão sendo feitas em pontos de grande visibilidade, por exemplo na Avenida Paulista, que raramente recebia as bols (blitz de operação da lei seca)", declarou um dos idealizadores em e-mail enviado à reportagem. Segundo ele, até mesmo na segunda-feira, os chamados "alertas" aos motoristas têm sido intensos.

Em acessos feitos pela reportagem na última sexta-feira à tarde, havia comunicado sobre operações, mas na página a maioria dos alertas estava relacionada a dúvidas sobre celulares com internet, semáforos desligados, faixas da Marginal interditadas e pedaços de pneus e outros obstáculos nas pistas.

No ano passado, os avisos sobre os endereços que tinham blitze na página chegaram a fazer a Polícia Militar mudar de estratégia. As fiscalizações, que ficavam uma hora e meia paradas para testes do bafômetro, passaram a ficar, no máximo, uma hora na mesma rua.