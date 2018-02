20 de novembro de 1910 (México) Chegam noticias de Puebla annuciando que se deram alli, de ante-hontem para hontem, graves conflictos entre as tropas federaes e as forças organizadas dos adversários do general Porfirio Diaz, presidente da Republica. As primeiras informações aqui recebidas dizem que as tropas federaes saíram vencedoras dos conflictos, nos quaes houve numerosos mortos e feridos.