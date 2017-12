2º turno pode tirar maioria de Kassab O resultado das urnas no segundo turno pode colocar a bancada da Câmara Municipal que deu sustentação por cinco anos à gestão do prefeito Gilberto Kassab (DEM) do lado oposto do front. Nos últimos dois meses, vereadores aliados do prefeito embarcaram na campanha petista ao governo estadual e à presidência. Do "centrão", por exemplo, aliados como Milton Leite e Carlos Apolinário, ambos do DEM, já se distanciaram de Kassab e estão hoje mais próximos da bancada de oposição do PT no Legislativo. E com seu principal expoente, Antonio Carlos Rodrigues (PR), suplente ao Senado de Marta Suplicy (PT), o "centrão" deve pular fora do barco kassabista se Dilma Rousseff (PT) vencer.