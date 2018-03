2 toneladas de palmito ilegal são apreendidas A Polícia Ambiental de Itapetininga, no interior paulista, apreendeu 2 toneladas de palmito em conserva de origem clandestina, em Apiaí. A suspeita é de que o produto seja resultado do abate de palmeiras da espécie juçara em áreas de proteção ambiental, como o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira (Petar). O palmito estava acondicionado em potes de vidro sem rótulos e sem qualquer indicação da origem. A carga estava num caminhão baú abordado pela polícia no sábado, após uma denúncia.