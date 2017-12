2 suspeitos de assalto morrem após acidente na zona sul de SP

SÃO PAULO - Dois suspeitos em fuga morreram após se envolverem em um acidente na Avenida Washington Luís, na zona sul da capital paulista, na madrugada desta quarta-feira, 13. Segundo informações da Polícia Militar, a dupla tentava fugir em uma motocicleta, depois de assaltar um estabelecimento comercial na região, quando bateu contra um táxi.

De acordo com a PM, o acidente aconteceu por volta das 4h, cerca de 40 minutos após o assalto. De moto, os suspeitos entraram na contramão da Avenida Washington Luís e acabaram colidindo contra um carro na subida do Viaduto Luís Eduardo Magalhães. Os dois morreram na hora. Sem ferimentos graves, o taxista passa bem e não precisou de atendimento médico.

A perícia só chegou ao local quase três horas depois e a via precisou ser interditada pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Por volta das 7h20, a Avenida Washington Luís era a mais congestionada da cidade, com 4,8 quilômetros de lentidão, entre a Avenida Nossa Senhora do Sabará e o Viaduto Luís Eduardo Magalhães.