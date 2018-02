2 são baleados na região da 25 de Março

O bombeiro e o motorista estavam na frente da loja quando um caminhão roubado, com placas falsas, deu marcha à ré, batendo na dianteira do Vectra. Em seguida, um outro carro parou atrás, impedindo a saída das vítimas. Os passageiros atiraram e fugiram. O motorista do caminhão também escapou, a pé. Nada foi levado.

As vítimas foram socorridas na Santa Casa, onde permaneceram em observação. O caso foi registrado no 8.º DP (Brás). A polícia recolheu o dinheiro e os documentos. O caminhão roubado foi apreendido. / W.C.