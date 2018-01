2 PERGUNTAS PARA...Paulo de Tarso Carvalhaes, diretor do Departamento deIluminação Pública (Ilume) 1. De que forma a Prefeitura vem trabalhando para melhorar a iluminação pública? Estamos desenvolvendo um programa de georreferenciamento da iluminação que nos permitirá interferir na melhoria da qualidade do sistema. O sistema indica os trechos de todas as ruas onde o nível de iluminação está abaixo da norma.