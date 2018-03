2. PERGUNTAS PARA...Moisés Gomes, instrutor de formação de bombeiros 1. Os bombeiros podem aceitar voluntários para ajudar no caso de um incêndio? De jeito nenhum. Quando você chama um leigo para entrar em um ambiente insalubre, é mais um que vai ficar no lugar. Ele não tem preparo nem equipamentos. Se entra, fica. O certo é parte da equipe dos bombeiros fazer o ataque às chamas enquanto parte se prepara para o resgate das vítimas. Há técnicas adequadas para fazer o resgate, ver se a vítima tem pulso e colocá-la nas costas para sair dali. Não vi isso nas imagens de Santa Maria. O padrão é cada bombeiro que entrar sair com uma vida salva nas costas. Por isso entram nesses lugares.