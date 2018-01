2 PERGUNTAS PARA...Marcelo Mattos Araújo, secretário de Estado da Cultura 1. Qual a vantagem de municipalizar museus estaduais? As prefeituras são as mais capacitadas a prover, no dia a dia, as necessidades de uma instituição museológica. O município se torna dono do acervo. O Estado continua a apoiar tecnicamente as instituições.