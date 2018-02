2 PERGUNTAS PARA...Giuliano S. Deliberador, Departamento de Água e Energia Elétrica 1. Como é o plano antienchente no Vale do Ribeira? O governo investe R$ 4 milhões no diagnóstico dos riscos de inundação nos 23 municípios da Bacia do Rio Ribeira do Iguape para apontar as intervenções.