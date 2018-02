2 PERGUNTAS PARA...Clodoaldo Pelissioni, superintendente do DER 1. Há planos para recuperar rodovias afetadas pelas chuvas no interior? Atualmente, 2,5 mil km de rodovias estão em obras no Estado, com investimento de R$ 3 bilhões. Ainda este ano começam obras em outros 3,5 mil km. Também vamos duplicar muitos trechos.