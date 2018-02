2 PERGUNTAS PARA...Anicleide Zequini, do Acervo do Museu Republicano da USP em Itu 1. O que torna o museu obrigatório para pesquisa? A documentação da 1.ª República (1889 a 1930), com destaque para o acervo dos ex-presidentes Prudente de Moraes e Washington Luís. Acabamos de identificar 3 mil fotos doadas pela família de Washington Luís.