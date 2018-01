2 PERGUNTAS PARA...André Sturm, diretor do Museu da Imagem e do Som (MIS) 1. Como o MIS vai levar cinema e artes visuais ao interior? Fizemos parcerias para criar pontos itinerantes e levar ações do MIS a cidades com pouca infraestrutura. Até novembro, curtas e longas-metragens serão exibidos em espaços culturais de cidades do interior.