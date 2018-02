2 perguntas para...Amauri Pastorello, gerente de calçadas da Prefeitura

Por que a maioria não está preocupada em reformar as calçadas? Acho que ainda falta cidadania, responsabilidade social. As pessoas vão se acostumar só quando doer no bolso, ou seja, quando forem multadas. Mas, com o tempo, acredito que esse cenário possa mudar.

2 Em quanto tempo? Vai demorar. Por enquanto, as pessoas que se preocupam em reformar suas calçadas pensam apenas em tapar os buracos. Fazem um remendo, não uma reforma. A mudança deve ser maior. É preciso dar prioridade ao pedestre e não ao carro.