Domingo com chuva e jogo deixou a Rua 25 de Março mais tranquila que o normal O penúltimo domingo antes do Natal - um dia com chuva e final de campeonato mundial de clubes de futebol, mas com comércio funcionando normalmente - foi ideal para quem quis aproveitar os preços da Rua 25 de Março, no centro da capital, sem se espremer na multidão. Embora cheias, as lojas estavam "tranquilas", segundo lojistas, ou menos lotadas do que em dias comuns.