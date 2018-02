2 perguntas para... Hugo Tisaka, especialista em segurança 1. O Taser ainda é considerado arma não letal? Oficialmente, sim, mas, no jargão da segurança pública, já se fala em arma "menos que letal". A denominação não letal não funciona mais. O Taser pode ser comparado à bala de borracha: dependendo do local e da força com que é disparada, pode matar, sim.