2 pedestres morrem e 2 ficam feridos após atropelamento na Dutra

SÃO PAULO - Duas pessoas morreram e duas ficaram feridas após serem atropeladas na Rodovia Presidente Dutra na manhã desta sexta-feira, 7. O acidente aconteceu por volta das 4h, na altura do quilômetro 227, divisa entre as cidades de São Paulo e Guarulhos, no sentido Rio de Janeiro. O motorista do veículo fugiu sem prestar socorro às vítimas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os quatro estavam caminhando pela faixa de rolamento que dá acesso à Rodovia Fernão Dias no momento do atropelamento. Como eles caminhavam no sentido contrário dos carros, foram atingidos de frente. Com o impacto, dois morreram na hora. Um deles ficou gravemente ferido e foi socorrido no pronto-socorro do Hospital dos Pimentas. A outra vítima sofreu apenas ferimentos leves.

Policiais suspeitam que o veículo envolvido no acidente era um táxi, mas não confirmam a informação. No local da batida, foi encontrado um retrovisor caído, mas ainda não se sabe se o objeto está relacionado ao acidente. "Há muitas peças de carros naquela área, que são restos de colisões anteriores. Não dá para afirmar que o retrovisor pertencia ao carro do atropelamento", afirmou o delegado Marcelo Annunziato, chefe da 1.ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Guarulhos.

A Polícia vai investigar também vai investigar se houve imprudência por parte dos pedestres. "Eles estavam na faixa de rolamento, apesar de existir local abrigado", disse Annunziato.

A CCR NovaDutra, concessionária que administra a rodovia, informou que o acidente interditou uma faixa da via, no sentido Rio de Janeiro, mas não provocou lentidão no local.