2 morrem em acidente na Estrada do M'Boi Duas pessoas morreram e duas ficaram feridas em uma batida entre um carro e uma moto, seguida de atropelamento, na Estrada do M'Boi Mirim, próximo da Represa do Guarapiranga, na zona sul de São Paulo, na manhã de ontem. De acordo com os bombeiros, os feridos foram socorridos para o PS do Grajaú e para o Hospital das Clínicas. Não havia informações sobre o estado de saúde deles.