2 milhões de carros devem deixar SP no feriado de Corpus Christi

SOROCABA - Ao menos 2 milhões de veículos devem deixar a capital em direção ao interior e litoral nesta quarta-feira, 14, véspera do feriado de Corpus Christi. As concessionárias que administram as principais rodovias preveem aumento no fluxo a partir das 12 horas, com pico até 22 horas. O trânsito seguirá intenso na quinta, até o início da tarde. Muitas famílias vão emendar o feriado com o fim de semana, retornando apenas no domingo, 18, quando as estradas voltam a lotar a partir das 14 horas.

A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), alerta para o risco de neblina, havendo também a possibilidade de chuva na saída para o feriadão. A Polícia Militar Rodoviária mobilizou 600 agentes para o patrulhamento das rodovias. Somente para Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, devem seguir cerca de 100 mil veículos - a Secretaria Municipal de Turismo espera 250 mil pessoas no Corpus Christi. O feriado prolongado é o ponto alto de todo o inverno, quando 1,5 milhão de turistas visitam a cidade.

O policiamento rodoviário fará operações especiais na rodovia de acesso, a Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), entre Taubaté e Campos do Jordão, para dar vazão ao tráfego. Foram instalados três painéis extras com mensagens variáveis para orientar os motoristas. Mesmo assim, estão previstos congestionamentos.

Nas demais estradas, as obras serão suspensas ao meio-dia de quarta, até a manhã de segunda-feira. A exceção é a obra de construção de um viaduto, na rodovia Anhanguera. Entre as 10 horas de sábado, 17, e as 14 de domingo, haverá interdição total para lançamento de vigas, no km 91,8, em Campinas. O trânsito será desviado, nos dois sentidos, para vias marginais. Nos desvios, a velocidade máxima será de 60 km/h.