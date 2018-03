2 mil se revoltam contra mudança de linha de ônibus no M'Boi Mirim Parte da zona sul da capital parou ontem por causa de um protesto por melhorias no transporte público. Duas mil pessoas bloquearam a Estrada do M"Boi Mirim e as Avenidas Guarapiranga e Guido Caloi. A lentidão chegou à Marginal do Pinheiros. Após quase seis horas e com a promessa da Subprefeitura de M"Boi Mirim de que melhorias serão feitas, o ato foi encerrado.